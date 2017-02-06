Чемпионат мира-2018 будет сдвинут на январь из-за Олимпиады

Сроки проведения чемпионата мира-2018 будут сдвинуты на более ранний срок, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента Международной федерации бенди Бориса Скрынника. Турнир завершится в конце января. Ранее стало известно, что соревнования в группе A пройдут в Хабаровске, а в группе B - в китайском Харбине.

- Мы намерены провести в 2018 году чемпионат мира среди команд группы А на последней неделе января, - сказал Скрынник. - Это связано с тем, что команды группы В в эти же сроки будут играть в Харбине. Хотя представители Китая просили к себе и группу А, и группу В. Чтобы хорошо взаимодействовать между странами, в том числе и в плане проведения конгресса Международной федерации бенди, решающие матчи чемпионата мира в следующем году будут назначены на конец января.

ЧМ-2017 прошел в Сандвикене, турнир впервые с 2012 года выиграла Швеция, победившая в финале Россию - 4:3.