Борис Скрынник: "Выиграть чемпионат мира сборной России помешало чудо"

Президент Федерации хоккей с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник подвел итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира, на котором команда Сергея Мяуса заняла второе место. Он подчеркнул, что главный тренер продолжит работу в этой должности.

– Шведы красиво катались и обыгрывали. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможности отдохнуть. Наши ребята сыграли очень достойно. Были моменты, судья не дал явный пенальти. Все это видели, и нечего скрывать. Конечно, арбитры нормально провели матч, но в некоторых моментах… В концовке удаление Шкельгина было незаслуженным. Все равно выигрывать нужно самим.

– Чего не хватило, чтобы удержать счет?

– Где-то не хватило сил. Первый тайм явно был выигран по моментам и по всему. Во втором где-то немного подсели и не доиграли несколько моментов, которые могли.

– Сергей Мяус останется на посту главного тренера?

– Исполком доверил ему перестройку и переформатирование команды на два года. Конечно, он останется и правильно задумывает. Ведь многие говорили, что сборная будет недееспособной, но команда получилась боевой. Выиграть помешало чудо.

– Победа шведов не закономерна?

– Мы больше заслужили победу по той отдаче и игре, которую показали особенно в первом тайме. (Евгений КОНОВ)