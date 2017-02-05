21:29 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Борис Скрынник: "Сборная России больше шведов заслуживала победы на чемпионате мира"

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Сегодня. Сандвикен. Швеция - Россия - 4:3. Россияне были близки к новой победе на ЧМ.Золотое чудо. Но не наше… Россия проиграла Швеции

Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник уверен, что россияне заслуживали одержать победу в финальном матче чемпионата мира с командой Швеции (3:4). Хозяева турнира прервали победную серию сборной России, которая выиграла четыре чемпионата мира подряд.

- Мне кажется, что мы больше заслуживали победы. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме, - приводит ТАСС слова Скрынника. - В целом судьи работали нормально, но нам не дали явный пенальти, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать.

Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты. Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Думаю, игра принесла удовольствие, и те, кто думал, что будет безоговорочная победа шведов, ошиблись. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможностей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998052

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КОММЕНТАРИИ (5)
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valeri.scharapov

Vasilich 45 Для того,чтобы обыгрывать шведов на их поле,надо быть по подготовке на голову выше или хотя бы на 2/3. Игра показала,что ведя в счёте 3:1, наша команда сбросила обороты и больше играла по-счёту. Такая тактика пошла российским хоккеистам явно не на пользу,что в результате привело к неудачному исходу матча 3:4.

23:00 5 февраля

Thomas_Boy

Дорогой Борис! Вы позабыли совсем, что игра состоит из двух таймов, а не из одного. И во втором тайме наша команда играла очень слабо.

22:10 5 февраля

Slim Taller

Любимая российская фраза:"На их месте должны были быть мы".

22:00 5 февраля

bolelschik.volga34

Победил тот кто сильнее, а не тот кто заслужил. По ходу всего турнира было видно, что шведы явно сильнее всех, а счёт 10:6 говорит сам за себя. кто сильнее. Надо было играть лучше-вот и всё.

21:50 5 февраля

spetrov

Но что судей винить, самим нужно выигрывать. +1

21:34 5 февраля

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