Борис Скрынник: "Сборная России больше шведов заслуживала победы на чемпионате мира"

Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник уверен, что россияне заслуживали одержать победу в финальном матче чемпионата мира с командой Швеции (3:4). Хозяева турнира прервали победную серию сборной России, которая выиграла четыре чемпионата мира подряд.

- Мне кажется, что мы больше заслуживали победы. Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме, - приводит ТАСС слова Скрынника. - В целом судьи работали нормально, но нам не дали явный пенальти, а удаление Ишкельдина в концовке было незаслуженным. Но что судей винить, самим нужно выигрывать.

Где-то сил не хватило, чтобы удержать счет. Мы немножко подсели, могли бы доигрывать моменты. Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Думаю, игра принесла удовольствие, и те, кто думал, что будет безоговорочная победа шведов, ошиблись. Все было составлено так, чтобы у шведов было больше возможностей.