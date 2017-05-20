Борис Скрынник: "Работа Мяуса признана удовлетворительной, Юрьев продолжит его линию"

Президент ФХМР Борис Скрынник отметил, что федерация осталась довольна результатами работы Сергея Мяуса на посту главного тренера сборной России. Специалист покинул свой пост по окончании сезона, его место займет Михаил Юрьев, главный тренер чемпиона России "СКА-Нефтяника".

- Сергей Анатольевич подал аргументированное на основе проделанной им работы заявление об отставке, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - Результаты его работы, в том числе и на чемпионате мира-2017, признаны удовлетворительными. И он написал заявление об уходе со своего поста в интересах сборной России. Думаю, что Михаил Юрьев продолжит его линию по развитию хоккея с мячом в нашей стране.

Мяус возглавил сборную России незадолго до старта ЧМ-2015, сменив как раз Юрьева. Под его руководством команда выигрывала чемпионаты мира в 2015 и 2016 году, а на ЧМ-2017 россияне в финале уступили Швеции. Юрьев выигрывал с Россией ЧМ-2013 и 2014.