Борис Скрынник: "Мяус получил карт-бланш на два года"

Президент ФХМР Борис Скрынник подтвердил, что главный тренер сборной России Сергей Мяус продолжит работу в своей должности. Мяус возглавил национальную команду перед ЧМ-2015 и выиграл с ней два чемпионата мира подряд. На завершившемся вчера ЧМ-2017 Россия дошла до финала, где уступила Швеции (3:4).

- Мы раньше на исполкоме федерации обсуждали положение дел в нашем хоккее и многое предвидели, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - Мы понимали, что на чемпионате мира могут быть какие-то проблемы. Но не будем пытаться все сваливать на то, что сейчас есть какие-то отрицательные моменты в развитии нашего хоккея. Надо смотреть - системный ли это сбой? Мы хотели, чтобы клубы больше участвовали в подготовке игроков, поэтому и изменили формат чемпионата страны. Мы дали карт-бланш на два года Сергею Анатольевичу Мяусу, чтобы за это время он смог подготовить новую сборную России.

Я вижу, что он создал правильный коллектив и строит как раз коллективную игру команды.