Борис Скрынник: "К сезону-2017/18 в суперлиге должно быть 16 команд"

Президент ФХМР Борис Скрынник подчеркнул, что одной из задач федерации является увеличение в ближайшие годы числа участников российской суперлиги до 16 команд. В минувшем сезоне в элитном российском дивизионе играло 13 клубов, в этом чемпионате должно играть 12 команд, но под вопросом остается участие казанского "Динамо", которое накануне покинуло 15 игроков.

- Министр спорта Виталий Мутко сказал, что сложной ситуацией не нужно пользоваться, чтобы убирать какие-то вещи, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - Ситуация в Казани непростая, но мы работаем. Количество команд в суперлиге должно быть шестнадцать. Сейчас нам главное - старое возродить, популярность, которая была в советское время, увеличить количество команд. Нужно, чтобы развивалась инфраструктура. Наш вид спорта социальный, привлекает много детей, людей. Хочется, чтобы региональные федерации были активнее, были более требовательны к нам. Что-то мы сможем выполнить.