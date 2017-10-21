Борис Скрынник: "До признания хоккея с мячом олимпийским видом остался один шаг"

Президент ФХМР и Международной федерации бенди Борис Скрынник выразил уверенность, что хоккей с мячом близок к включению в программу Олимпийских игр. По его мнению, игра может быть представлена на Олимпиаде-2022 в Пекине. В числе потенциальных новичков в бенди Скрынник назвал Корею.

- Реально заинтересовать Корею, - цитирует Скрынника официальный сайт ФХМР. - Переговоры ведутся. Не стоит недооценивать влияние Китая в азиатском регионе.

- Можно сказать, что сейчас хоккей с мячом находится перед дверью, за которой находится мир Олимпийских игр?

- Это результат многолетней работы Международной федерации бенди, которой активно помогала отечественная организация. По сути, МОК уже давно согласился с тем, что хоккей с мячом – олимпийский вид спорта. Практически все требования для участия в Играх нами выполнены. В 2019 году наш вид будет представлен в официальной программе зимней Универсиады в Красноярске. Для признания хоккея с мячом олимпийским видом осталось сделать один шаг.

- На протяжении долгих лет в программе зимних Игр представлен только один игровой вид спорта – хоккей с шайбой. Это играет на руку вашей заявке?

- В такой ситуации есть свои плюсы и минусы. Бенди – коллективный вид спорта. И естественно, для команд нужно много мест в олимпийской деревне. Арена тоже должна соответствовать определенным требованиям. В принципе, в 2022 году Китай способен эти условия создать.

Стоит отметить, что автор вопроса ошибся - из игровых видов спорта в программу зимней Олимпиады входит также керлинг.