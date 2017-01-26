Борис Скрынник: "Александр Невский на форме сборной России не противоречит уставу FIB"

Президент ФХМР Борис Скрынник заявил, что сборная России не нарушит правила FIB, играя в форме с изображением Александра Невского. Причисленный к лику святых князь наречен духовным покровителем национальной команды на чемпионате мира-2017. Турнир пройдет с 30 января по 5 февраля в Сандвикене.

- Я никогда не видел никаких ограничений на нанесение образа святого покровителя команды в уставе Международной федерации бенди, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - И образ Александра на форме не противоречит уставу. Это является частью формы сборной России, одной из ее составляющих, которая символизирует нашу веру и наши традиции. И очень здорово, если ребята будут ощущать силу поддержки. Ведь такие символы помогают нам жить и поступать правильно.