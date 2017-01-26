17:35 26 января | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Борис Скрынник: "Александр Невский на форме сборной России не противоречит уставу FIB"

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Президент ФХМР Борис Скрынник заявил, что сборная России не нарушит правила FIB, играя в форме с изображением Александра Невского. Причисленный к лику святых князь наречен духовным покровителем национальной команды на чемпионате мира-2017. Турнир пройдет с 30 января по 5 февраля в Сандвикене.

- Я никогда не видел никаких ограничений на нанесение образа святого покровителя команды в уставе Международной федерации бенди, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - И образ Александра на форме не противоречит уставу. Это является частью формы сборной России, одной из ее составляющих, которая символизирует нашу веру и наши традиции. И очень здорово, если ребята будут ощущать силу поддержки. Ведь такие символы помогают нам жить и поступать правильно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bandy/20170124/1115336728.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kokkk3

Совсем уже сдурели..на лбу набейте этот символ, обязательно поможет, и сборной россии по футболу посоветуйте

18:09 26 января

механик39

Не тот портрет на майках ,ой не тот ....

17:38 26 января

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