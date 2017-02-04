14:12 4 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Белоруссия пропустила 12 голов от Германии и вылетела из элитного дивизиона ЧМ

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Сборная Германии победила Белоруссию в матче за седьмое место группы А - 12:7. Главным героем встречи стал воспитанник "Маяка" Михаил Дунаев, забивший 5 голов и сделавший 2 передачи. Еще один представитель немецкой сборной Александр Кузнецов сделал дубль и также отдал две голевые передачи.

Таким образом, Белоруссия стала последней в элитном дивизионе и вылетела в группу Б после четырех лет в группе А. Ее место займет победитель группы Б - сборная Канады. Германия дебютировала на чемпионатах мира в 2014 году, а в 2016 году вышла в элиту и останется в ней по меньшей мере еще на год.

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

Матч за 7-е место

Германия - Белоруссия - 12:7 (4:3)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Бацька, прости!!!

16:27 4 февраля

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