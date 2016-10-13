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"Байкал-Энергия", "СКА-Нефтяник" и "Енисей" добились побед на клубном Кубке мира

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"Байкал-Энергия" стартовал с победы над финской "Ботнией" (12:2) в групповом турнире Кубка мира среди клубов. Другой представитель России "СКА-Нефтяник" нанес поражение норвежскому "Стабеку" – 14:0. А "Енисей" одолел шведскую "Ветланду" (5:2).

Кубок мира среди клубов

Групповой турнир

Группа B

"БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ" (Россия) – "Ботния" (Финляндия) – 12:2 (6:0)

Группа C

"СКА-НЕФТЯНИК" (Россия) – "Стабек" (Норвегия) – 14:0 (6:0)

13 октября. Сандвикен. "Goransson Arena".

Группа D

"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Ветланда" (Швеция) – 5:2 (1:1)

13 октября. Сандвикен. "Goransson Arena".

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/worldcup/2016/

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