21:17 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Байкал-Энергия" разгромила "Кузбасс". "Водник" проиграл "Волге"

0
0
0

"Волга" в матче чемпионата России на своей площадке обыграла "Водник" (8:4). Также на "Западе" московское "Динамо" в гостях обыграло "Старт" (7:5), а "Родина" добыла победу в матче с "Динамо-Казань" (2:0). На "Востоке" поражения потерпели "Енисей" и "Кузбасс".

Чемпионат России

Суперлига

Группа "Запад"

"Волга" (Ульяновская область) - "Водник" (Архангельск) - 8:4 (4:2)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 5:7 (1:3)

"Родина" (Киров) - "Динамо-Казань" (Казань) - 2:0 (1:0)

Группа "Восток"

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 4:0 (2:0)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 12:4 (6:1)
 

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ