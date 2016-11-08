"Байкал-Энергия" разгромила "Кузбасс". "Водник" проиграл "Волге"

"Волга" в матче чемпионата России на своей площадке обыграла "Водник" (8:4). Также на "Западе" московское "Динамо" в гостях обыграло "Старт" (7:5), а "Родина" добыла победу в матче с "Динамо-Казань" (2:0). На "Востоке" поражения потерпели "Енисей" и "Кузбасс".

Чемпионат России

Суперлига

Группа "Запад"

"Волга" (Ульяновская область) - "Водник" (Архангельск) - 8:4 (4:2)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 5:7 (1:3)

"Родина" (Киров) - "Динамо-Казань" (Казань) - 2:0 (1:0)

Группа "Восток"

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 4:0 (2:0)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 12:4 (6:1)

