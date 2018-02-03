Алмаз Миргазов: "Ждали полные трибуны на матче с Финляндией, видимо, все ждут финала"

Нападающий сборной России Алмаз Миргазов в интервью официальному сайту ФХМР посетовал на то, что полуфинал чемпионата мира-2018 против Финляндии (8:2) не собрал аншлаг. Россияне вышли в финал турнира, проходящего в Хабаровке, где встретятся со Швецией.

– На полуфинале многие ждали аншлаг, а пока самый посещаемый матч сборной России – первый против Норвегии. Удивляет?

– Наверное, зрители остались на первый матч после церемонии открытия. Сегодня мы, признаться, надеялись увидеть полные трибуны, да и накануне ходили разговоры, что билетов на полуфинал в продаже нет, но, видимо, все ждут завтра. Спасибо болельщикам, которые приходят в "Ерофей" и гонят нас вперед! Мы ждем их на финале!

– Как хорошо выспаться и не думать о финале?

– Не думать все равно не получится (улыбается). У нас есть распорядок дня: завтрак, прогулка, обед, выезд на стадион. В Хабаровске сейчас хорошая погода: мороз, солнце и отсутствие ветра. Погуляем и поедем на стадион на главный матч чемпионата мира.