Алмаз Миргазов: "Сделали выводы из ошибок, допущенных в матче с Финляндией в групповом турнире"

Нападающий сборной России Алмаз Миргазов после победы над Финляндией (8:2) в полуфинале чемпионата мира заявил, что он и его партнеры хорошо изучили соперника на примере матча в рамках группового турнира (2:1). В финальном матче россияне встретятся со Швецией.

– У нас состоялся разбор: проанализировали, какие ошибки мы допустили в обороне и в атаке и, сделав выводы, в первом тайме старались верховыми передачами растянуть оборону сборной Финляндии, – цитирует официальный сайт Федерации хоккея с мячом Миргазова. — В матче на предварительном этапе они оборонялись в своей штрафной, и такую защиту было тяжело вскрывать. А сегодня вслед за лётными мячами стали проходить и атаки низом.

Что касается финала, то у нас есть распорядок дня: завтрак, прогулка, обед, выезд на стадион. В Хабаровске сейчас хорошая погода: мороз, солнце и отсутствие ветра. Погуляем и поедем на стадион на главный матч чемпионата мира.