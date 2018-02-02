Алмаз Миргазов: "Матч с Германией тяжело назвать игрой, но это игра"

Нападающий сборной России Алмаз Миргазов сравнил матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Германии с тренировкой. Россияне разгромили соперника со счетом 26:1 и в полуфинале сыграют с Финляндией. Во втором тайме сборная действовала ввосьмером, чтобы сэкономить силы.

- Естественно, тяжело назвать это игрой, но, тем не менее, это игра, - цитирует официальный сайт чемпионата мира Миргазова. - На самом деле может для болельщиков это приятно: для них всегда голы – событие. Для нас же в большей степени это тренировка. Все равно пришлось немного сил потратить, но главные и важные игры впереди.

Мы не стали никому поддаваться, потому мы сборная России. Это чемпионат мира, и, если соперник слабый, почему мы должны поддаваться ему?