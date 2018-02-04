Алмаз Миргазов: "До сих пор не верю, что выиграли чемпионат мира. Но нужно готовиться к возобновлению чемпионата России"

Нападающий сборной России по хоккею с мячом Алмаз Миргазов не осознает, что команда одержала победу над Швецией (5:4) в финале чемпионата мира. По словам форварда, это была по-настоящему сложная игра.

– До сих пор не верю в то, что одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, – приводит ТАСС слова Миргазова. – Не хотел бы, чтобы считали, что именно я сегодня принес победу сборной. Все мои лавры достаются партнерам по команде. Именно единство и воля к победе стали залогом победы в финальном матче против команды Швеции.

Мы проделали колоссальную работу на пути к финалу. Сегодня была по-настоящему сложная игра, в которой все выложились без остатка. Теперь нужно готовиться к возобновлению чемпионата России, а играть уже через три дня.

Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира