13:46 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Алмаз Миргазов: "До сих пор не верю, что выиграли чемпионат мира. Но нужно готовиться к возобновлению чемпионата России"


Нападающий сборной России по хоккею с мячом Алмаз Миргазов не осознает, что команда одержала победу над Швецией (5:4) в финале чемпионата мира. По словам форварда, это была по-настоящему сложная игра.

– До сих пор не верю в то, что одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, – приводит ТАСС слова Миргазова. – Не хотел бы, чтобы считали, что именно я сегодня принес победу сборной. Все мои лавры достаются партнерам по команде. Именно единство и воля к победе стали залогом победы в финальном матче против команды Швеции.

Мы проделали колоссальную работу на пути к финалу. Сегодня была по-настоящему сложная игра, в которой все выложились без остатка. Теперь нужно готовиться к возобновлению чемпионата России, а играть уже через три дня.

Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира

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http://tass.ru/sport/4928578

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