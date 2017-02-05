Алан Джусоев: "Видимо, в Швеции живут такие эстеты, которые считают, что в нашей команде нет суперклассных игроков"

Игроки сборной России по хоккею с мячом не придают значения низкой посещаемости матчей чемпионата мира в шведском Сандвикене. подчеркнул капитан команды Алан Джусоев. счетом 6:4 обыграла команду Финляндии и вышла в финал турнира. На матче присутствовали менее тысячи зрителей. Поединок группового этапа между сборными России и Швеции также собрал небольшую аудиторию – менее двух тысяч человек.

– Сегодня было народа даже поменьше, чем на матчах шведского чемпионата, – приводит ТАСС слова Джусоева. – Но для нас главное – сделать свое дело. А кто пришел, кто нет – нас не волнует. Вопрос о низкой посещаемости нужно задавать организаторам. Видимо, в Швеции живут такие эстеты, которые считают, что в нашей команде нет суперклассных игроков. Это их мнение. Болельщики имеют право критиковать, а наше дело – выходить и играть.