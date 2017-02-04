60-летний игрок сборной Германии не уверен, что продолжит карьеру после ЧМ

Игрок сборной Германии Сергей Битков не уверен, что продолжит карьеру после чемпионата мира, на котором его команда заняла седьмое место. 60-летний Битков отметил, что до 2014 года не катался на коньках 15 лет.

– Я хотел бы еще играть, но чувствую, что у тренерского состава больше нет желания меня вызывать, – цитирует ТАСС Биткова. – Посмотрим, как получится. Сейчас вот устал, вроде нет мысли снова играть, а летом может все измениться. Надо бегать, тренироваться – я перед чемпионатом мира похудел на пять килограммов.

Конечно, вспоминаю советские годы. Хорошие были времена. Нет, страшно при мысли о том, что выигрывал чемпионат СССР 40 лет назад, мне не становится – я на 60 себя не ощущаю. Ощущаю себя лет на 30!

Я до чемпионата мира в Иркутске на коньках 15 лет считай не катался. Вставал на них раза два-три – когда на озере лед был. Потом решили организовать Федерацию хоккея с мячом Германии – это задумка сына Александра Епифанова (тренер сборной Германии) Евгения, – продолжил он. – Мне сказали, что есть такая идея, я ответил, что тоже хочу попробовать. Нашел Сергея Нааба, который раньше играл в Краснотурьинске, Диму Кузьмина, и мы собрались и поехали в Давос – на чемпионат Европы. Полкоманды тогда вообще не знали, что такое хоккей с мячом: три матча мы проиграли – венграм, чехам и голландцам. Наша задача была остаться в группе А. И мы ее выполнили.