Россияне обыграли болгар в первом матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по бадминтону победила команду Болгарии со счетом 4-1 в стартовом матче чемпионата Европы, который проходит в Казани. Владимир Мальков победил Ивана Русева со счетом 21:12, 20:22, 21:10, Сергей Сирант – Даниела Николова (10:21, 21:19, 21:18). Константин Абрамов/Александр Зинченко и Владимир Иванов/Иван Созонов обыграли пары Пейо Бочинов/ Иван Панев (21:8, 21:12) и Николов/Русев (21:8, 21:13) соответственно. Анатолий Ярцев проиграл Димитару Янакиеву (21:14, 19:21, 16:21).

Следующим соперником россиян по группе станет Испания, затем Россия встретится с Бельгией. В плей-офф выходят победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места.