21:15 | БАДМИНТОН

Россия - впервые в финале чемпионата Европы

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Сборная России вышла в финал чемпионата Европы среди смешанных команд. Сегодня россияне в полуфинале переиграли команду Англии со счетом 3-1. Финал пройдет 19 февраля, где Россия сыграет с Германией или Данией.

Сегодня Иван Созонов и Владимир Иванов выиграли в мужских дуэтах, Владимир Иванов и Екатерина Болотова победили в матче смешанных команд и Евгения Косецкая обыграла свою соперницу, а вот Анатолий Ярцев проиграл в мужском одиночном разряде.

Отметим, что сборная России впервые вышла в финал чемпионата Европы.

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Материалы REN-TV

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