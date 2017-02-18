Россия - впервые в финале чемпионата Европы

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы среди смешанных команд. Сегодня россияне в полуфинале переиграли команду Англии со счетом 3-1. Финал пройдет 19 февраля, где Россия сыграет с Германией или Данией.

Сегодня Иван Созонов и Владимир Иванов выиграли в мужских дуэтах, Владимир Иванов и Екатерина Болотова победили в матче смешанных команд и Евгения Косецкая обыграла свою соперницу, а вот Анатолий Ярцев проиграл в мужском одиночном разряде.

Отметим, что сборная России впервые вышла в финал чемпионата Европы.