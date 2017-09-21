Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии, победив чемпионов мира

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов победили действующих чемпионов мира китайцев Лю Чэна и Чжан Наня во втором раунде этапа мировой Суперсерии в Токио. Встреча закончилась со счетом 2:1 (21:18, 15:21, 24:22).

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с японцами Такэси Камура и Кэйго Сонода.

– Сегодняшняя игра была проверкой на прочность нашей паре. Изначально была установка играть очень активно и перекрыть сетку, чтобы перехватить инициативу и, соответственно, после таких действий заканчивать розыгрыш атакой и завершением на сетке, – приводит Федерация бадминтона России слова Иванова. – В третьей партии все теми же активными действиями и хорошим стандартом удалось сломить соперника и переиграть их сетку и среднюю зону, все шло под нашу диктовку. Но все-таки соперник играл цепко, был баланс, в котором пришлось все силы бросить на концентрацию внимания и сделать акцент на плоскую игру. Благодаря этому в нужный момент вырвали победу и пробились в следующий круг турнира, где поборемся за четверку сильнейших с японской парой.