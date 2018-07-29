Иванов и Ким Мин Кен победили в миксте на этапе Мировой серии

Россиянин Владимир Иванов и представительница Кореи Ким Мин Кен стали победителями этапа Мировой серии по бадминтону в миксте, который завершился во Владивостоке.

В финальном матче дуэт обыграл представителей Индии Куху Гарга и Рохану Капуру со счетом 21:19, 21 17.

В финале парного разряде должны были сыграть россияне Александр Зинченко и Константин Абрамов, но спортсмены не выступили из-за травмы. Победа была присуждена представителям Индии Нуру Мохду Азрюну Аюбу и Мохамаду Арифу Аб Латифу.