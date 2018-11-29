Чемпионат мира-2019 по бадминтону среди юниоров пройдет в Казани

Чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет пройдет в 2019 году в Казани, информирует пресс-служба Национальной федерации бадминтона России. Решение было принято на заседании совета Всемирной федерации бадминтона (BWF) в Куала-Лумпуре.

– Мы давно шли к проведению такого турнира. Чемпионат мира среди спортсменов до 19 лет – один из важнейших в календаре. Он собирает молодую элиту бадминтона, тех, кто в ближайшие годы будет определять лицо нашего вида спорта. Чемпионат пройдет в предолимпийский год, и весьма вероятно, что мы увидим на нем и будущих призеров Олимпийских игр, – отметил вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Андрей Андропов.