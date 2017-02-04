Зырянова, Примак, Крылова и Котов стали победителями "Русской зимы"

Валерия Зырянова установила личный рекорд в толкании ядра на турнире "Русская зима", одержав в нем победу. Она показала результат 17,65 метра, опередив Евгению Соловьеву (17,39) и Веру Кунову (17,20). В тройном прыжке лучшей была Анна Крылова (13,89), второй стала Наталья Евдокимова (13,66), третьей – Ирина Гуменюк (13,32).

У мужчин в прыжках в длину лучшим оказался Артем Примак (7,94), опередивший Федора Кисельникова (7,79) и Максима Колесникова (7,78). В прыжках с шестом победу одержал Даниил Котов (5,63), вторым по числу попыток оказался Тимур Моргунов, взявший такую же высоту. Третье место занял Георгий Горохов (5,53).