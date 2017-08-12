Золотой прыжок Ласицкене. Видео

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, стала чемпионкой мира-2017. Она единственная из легкоатлеток показала результат 2,03 метра. Россиянка выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне.
Серебро взяла украинка Юлия Левченко, бронзу – полька Камила Лицвинко.
Ласицкене перепрыгнула весь мир! У России первое золото Лондона // Мария феноменальная. Как лейтенант стал генералом
Тот самый прыжок, которым Мария Ласицкене принесла России первое золото ЧМ в Лондоне! Спасибо, Маша!! pic.twitter.com/HpjPOBL20j– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 12 августа 2017 г.