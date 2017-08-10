Журналист "СЭ" выиграл в Лондоне, финишировав с российским флагом

Специальный корреспондент "СЭ" Владимир Иванов стал победителем забега среди журналистов, который проводился в рамках чемпионата мира в Лондоне.
Иванов уверенно выиграл свой забег, показав лучший результат в сезоне – 2:16.45. Отрыв от соперников был столь велик, что корреспондент "СЭ" мог себе позволить финишировать с российским триколором.
Таким образом, Иванов уже точно останется единственным российским победителем этого чемпионата мира, который выступал в форме национальной сборной и пронес флаг по дорожке лондонского стадиона. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
лёгкий атлет из страны АНЫ
СРОЧНО, начиная с ""сегодня"", дисквалифицировать ВСЕХ спортсменов ""страны АНЫ"" за появление "три--четыре колора" на Ч.М. !!!!!!
16:14
ROMEO
к правительственной награде его
16:08
лёгкий атлет из страны АНЫ
Таким образом, ИВАНОВ ""уж точно"" будет уволен руководством данного СМИ, дабы не создавать международного конфликта и не усугублять и без ЭТОГО ФАРСА бедственного положения ВФЛА!!!!!!!
16:06