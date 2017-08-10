15:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Журналист "СЭ" выиграл в Лондоне, финишировав с российским флагом

Сегодня. Лондон. Специальный корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ (слева) и его коллега из "Р-Спорт" Андрей СИМОНЕНКО. Фото "СЭ"
Сегодня. Лондон. Специальный корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ (слева) и его коллега из "Р-Спорт" Андрей СИМОНЕНКО. Фото "СЭ"
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Специальный корреспондент "СЭ" Владимир Иванов стал победителем забега среди журналистов, который проводился в рамках чемпионата мира в Лондоне.

Иванов уверенно выиграл свой забег, показав лучший результат в сезоне – 2:16.45. Отрыв от соперников был столь велик, что корреспондент "СЭ" мог себе позволить финишировать с российским триколором.

Таким образом, Иванов уже точно останется единственным российским победителем этого чемпионата мира, который выступал в форме национальной сборной и пронес флаг по дорожке лондонского стадиона. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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лёгкий атлет из страны АНЫ

СРОЧНО, начиная с ""сегодня"", дисквалифицировать ВСЕХ спортсменов ""страны АНЫ"" за появление "три--четыре колора" на Ч.М. !!!!!!

16:14

ROMEO

к правительственной награде его

16:08

лёгкий атлет из страны АНЫ

Таким образом, ИВАНОВ ""уж точно"" будет уволен руководством данного СМИ, дабы не создавать международного конфликта и не усугублять и без ЭТОГО ФАРСА бедственного положения ВФЛА!!!!!!!

16:06