Журналист "СЭ" выиграл в Лондоне, финишировав с российским флагом

Сегодня. Лондон. Специальный корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ (слева) и его коллега из "Р-Спорт" Андрей СИМОНЕНКО. Фото "СЭ"

Специальный корреспондент "СЭ" Владимир Иванов стал победителем забега среди журналистов, который проводился в рамках чемпионата мира в Лондоне.

Иванов уверенно выиграл свой забег, показав лучший результат в сезоне – 2:16.45. Отрыв от соперников был столь велик, что корреспондент "СЭ" мог себе позволить финишировать с российским триколором.

Таким образом, Иванов уже точно останется единственным российским победителем этого чемпионата мира, который выступал в форме национальной сборной и пронес флаг по дорожке лондонского стадиона. (Наталья МАРЬЯНЧИК)