Жулиан Форт: "Болт мог получить травму из-за холодной погоды"

Напарник Усэйна Болта по эстафетной команде Жулиан Форт отметил, что расстроен после финального забега на дистанции 4 по 100 метров, но не держит обиды на 11-кратного чемпиона мира. В субботу Болт получил повреждение и не смог завершить свой последний забег в карьере.

- Как вы отреагировали на то, что не взяли медаль в этой эстафете?

- Конечно, мы все расстроены. На протяжении многих лет наша команда вместе с Усэйном побеждала. Отсюда он увезет одну бронзовую медаль. Но послушайте, это спорт. Он сделал все что мог, я в этом не сомневаюсь.

- У вас есть какое-то свое объяснение тому, что случилось?

- Было довольно холодно, представление команд тянулось долго.... Можно было застыть, но я не знаю точно.

- Как сборная Ямайки будет обходиться без Болта?

- Я молод, у меня впереди еще много лет. Я очень хочу принести славу Ямайке и выиграть еще много медалей. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео //

Травма Усэйна Болта. Фото