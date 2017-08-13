Жулиан Форт: "Болт извинялся перед нами после эстафеты"

Ямайский спринтер Жулиан Форт заявил, что в сборной никто не винит Усэйна Болта в неудачном выступлении команды на чемпионате мира-2017. Напомним, что Болт получил травму во время эстафеты и не смог финишировать.

– Болт так и не сказал нам точно, что с ним случилось, – цитирует BBC со ссылкой на радио ИИАФ Форта. – То, что я увидел сначала, было похоже на судорогу. После спринта он продолжал извиняться перед нами. Но мы сказали ему, что в этом нет необходимости – травмы являются частью этого вида спорта.

Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Болт бежал заключительный этап за сборную Ямайки, но из-за травмы не смог финишировать. Ранее он неоднократно говорил, что чемпионат мира-2017 станет для него заключительным стартом в карьере. Таким образом, этот забег окажется для него последним на профессиональном уровне, если, конечно, мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 м не передумает уходить из спорта.

Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео //

Травма Усэйна Болта. Фото