21:45 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Заявки на участие в международных стартах могут подать около 50 легкоатлетов России

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что индивидуальные заявки на участие в международных стартах могут подать примерно 50 российских легкоатлетов. Спортсмены России не могут принимать участие в турнирах в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике.

Во вторник ИААФ опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. С 1 января  число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.

- У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть, реально в пуле около 50 человек сейчас, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

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http://rsport.ru/athletics/20170103/1114530778.html

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