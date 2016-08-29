Зарядка от Исинбаевой для российских военнослужащих в Сирии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии. Предлагаем вашему вниманию видео этого занятия. Напомним, что спортсменка уже поделилась эмоциями по поводу своего пребывания на авиабазе, отметив, что была приятно удивлена общением с российскими военнослужащими.
Елена ИСИНБАЕВА и российские военнослужащие в Сирии. Видео - телеканала RT
🚀 Русские нагнут весь ми
Вот меня бесят такие утупки недалекие. как alex13b. Типа - а че мы на Украину лезем, че нам не сидится, не на нашей же территории? Ну не полезли, дали помайданить - ЩАС ЧЕ, ЛУЧШЕ СТАЛО? Что теперь там полная американизация, войска против нас, чуть ли не В НАТО уже, ракеты скоро под боком будут, 5 минут от Москвы, экономика вся в минус, МЛРД $ потерь, потери рынков сбыта и тд. КОГДА НЕ ЛЕЗЕМ ЛУЧШЕ СТАНОВИТСЯ, ДА? ПРАВДА? ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ?
15:49
🚀 Русские нагнут весь ми
alex13b И про какие млрд долларов речь?)))) На что млрд долларов, на десяток самолетов?))) Бомбы используют старые советские, ржавые со складов - даже амеры показывали ржавые и радовались. Дорогое высокоточное оружие крайне редко используют - выпустили десятка три крылатых ракет за все время (АМЕРЫ В СВОЕ ВРЕМЯ ТЫСЯЧИ РАКЕТ В БУРЕ В ПУСТЫНЕ, ЮЗАЛИ, сравни 30 и тысячи на досуге...). Если в Сирии млрд $, то во время учений ежегодных, когда сотни единиц техники, самолетов, кораблей летает-плавает-стреляет - триллионы $ что ли по-твоему?)))))
15:46
Букер
Beriliy17 просвяти ее как правильно, ты наверняка профи в этом.
15:42
Thomas_Boy
Пора Исинбаевой уже книгу написать. Ну там, например, "Я победила ИГИЛ".
15:29
alex13b
Специально для spetrovа - Зачем Россия воюет в Сирии? На нас кто-то напал? Зачем защищает палача Асада? Зачем погубили 224 человека, из них 25 детей, которых взорвало ИГИЛ из-за мести? Зачем тратят млр. долл., а пенсионерам 5000 руб и держитесь? Таких баранов, как ты, даже в пробирке не вырастить
15:14
spetrov
Да, богата земля (украинская?) талантами. Спешат со всеми поделиться своими "мыслями".
15:10
БОКСЁР из *что--где--когда*
Левозащитник ПЕТРОВ^S -- будешь ОЧЕРЕДНЫМ ....
14:57
alex13b
spetrov-------Смени ник на "быдлов"
14:57
spetrov
Третий пошел. Еще кто-нибудь?
14:54
БОКСЁР из *что--где--когда*
А вокруг "шеста" ОНА перед ними не вертелась???
14:53
spetrov
А тут их даже двое на данный момент. Ну, кто еще?
14:53
spetrov
Как всегда, хотя бы один найдется, желающий поведать миру о своем умственном развитии.
14:52
alex13b
С мозгами у Лены всегда были проблемы
14:51
Все чьотко
еще бы освятила кассетные бомбы.
14:43