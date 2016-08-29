14:20 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Зарядка от Исинбаевой для российских военнослужащих в Сирии

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии. Предлагаем вашему вниманию видео этого занятия. Напомним, что спортсменка уже поделилась эмоциями по поводу своего пребывания на авиабазе, отметив, что была приятно удивлена общением с российскими военнослужащими.


Елена ИСИНБАЕВА и российские военнослужащие в Сирии. Видео - телеканала RT

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КОММЕНТАРИИ (14)
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🚀 Русские нагнут весь ми

Вот меня бесят такие утупки недалекие. как alex13b. Типа - а че мы на Украину лезем, че нам не сидится, не на нашей же территории? Ну не полезли, дали помайданить - ЩАС ЧЕ, ЛУЧШЕ СТАЛО? Что теперь там полная американизация, войска против нас, чуть ли не В НАТО уже, ракеты скоро под боком будут, 5 минут от Москвы, экономика вся в минус, МЛРД $ потерь, потери рынков сбыта и тд. КОГДА НЕ ЛЕЗЕМ ЛУЧШЕ СТАНОВИТСЯ, ДА? ПРАВДА? ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ?

15:49

🚀 Русские нагнут весь ми

alex13b И про какие млрд долларов речь?)))) На что млрд долларов, на десяток самолетов?))) Бомбы используют старые советские, ржавые со складов - даже амеры показывали ржавые и радовались. Дорогое высокоточное оружие крайне редко используют - выпустили десятка три крылатых ракет за все время (АМЕРЫ В СВОЕ ВРЕМЯ ТЫСЯЧИ РАКЕТ В БУРЕ В ПУСТЫНЕ, ЮЗАЛИ, сравни 30 и тысячи на досуге...). Если в Сирии млрд $, то во время учений ежегодных, когда сотни единиц техники, самолетов, кораблей летает-плавает-стреляет - триллионы $ что ли по-твоему?)))))

15:46

Букер

Beriliy17 просвяти ее как правильно, ты наверняка профи в этом.

15:42

Thomas_Boy

Пора Исинбаевой уже книгу написать. Ну там, например, "Я победила ИГИЛ".

15:29

alex13b

Специально для spetrovа - Зачем Россия воюет в Сирии? На нас кто-то напал? Зачем защищает палача Асада? Зачем погубили 224 человека, из них 25 детей, которых взорвало ИГИЛ из-за мести? Зачем тратят млр. долл., а пенсионерам 5000 руб и держитесь? Таких баранов, как ты, даже в пробирке не вырастить

15:14

spetrov

Да, богата земля (украинская?) талантами. Спешат со всеми поделиться своими "мыслями".

15:10

БОКСЁР из *что--где--когда*

Левозащитник ПЕТРОВ^S -- будешь ОЧЕРЕДНЫМ ....

14:57

alex13b

spetrov-------Смени ник на "быдлов"

14:57

spetrov

Третий пошел. Еще кто-нибудь?

14:54

БОКСЁР из *что--где--когда*

А вокруг "шеста" ОНА перед ними не вертелась???

14:53

spetrov

А тут их даже двое на данный момент. Ну, кто еще?

14:53

spetrov

Как всегда, хотя бы один найдется, желающий поведать миру о своем умственном развитии.

14:52

alex13b

С мозгами у Лены всегда были проблемы

14:51

Все чьотко

еще бы освятила кассетные бомбы.

14:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ