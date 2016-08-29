Зарядка от Исинбаевой для российских военнослужащих в Сирии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии. Предлагаем вашему вниманию видео этого занятия. Напомним, что спортсменка уже поделилась эмоциями по поводу своего пребывания на авиабазе, отметив, что была приятно удивлена общением с российскими военнослужащими.



Елена ИСИНБАЕВА и российские военнослужащие в Сирии. Видео - телеканала RT