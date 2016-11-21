17:23 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Зарипова, Иванов и Заболотная лишены медалей Олимпиады в Лондоне

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Россиянка Юлия Зарипова, выступающая в беге на 3000 м с препятствиями, лишена золота Олимпиады в Лондоне. По итогам перепроверки допинг-проб в ее анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол.

Российский тяжелоатлет Александр Иванов, выступавший в категории до 94 кг, лишен серебряной медали Игр-2012. В его пробе обнаружен туринабол, а также тамоксифен. 

Российская тяжелоатлетка Наталья Заболотная (до 75 кг) также лишена серебра Олимпиады в Лондоне. В ее анализе обнаружены следы того же туринабола.

Еще один представитель России тяжелоатлет Андрей Деманов, выступавший на Играх-2012 в категории до 94 кг, лишился четвертого места. У него в допинг-пробе обнаружен туринабол. 

Всего в списке дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил, включая россиян, значатся 12 человек. Медали и дипломы дисквалифицированные спортсмены должны вернуть в МОК, а результаты Игр и занятые спортсменами места будут пересмотрены.

 

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Материалы REN-TV

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