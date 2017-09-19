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18:16 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

За несколько часов до гибели легкоатлет Иванов покупал алкоголь. Видео

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Ходок Николай Иванов за несколько часов до гибели в одном из супермаркетов Москвы покупал алкоголь вместе с приятелем, сообщает "Рен ТВ". Молодых людей, которые катались на продуктовой тележке, зафиксировала камера видеонаблюдения. 

Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал

Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. По данным СМИ, Молодой человек свою вину не признает.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Boooom

Видимо быканул, а чеченец оказался с ножечком, вот и нет спортсмена ходока.

18:28

tranmer

Алкоголь - это причина всех бед.

18:25