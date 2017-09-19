За несколько часов до гибели легкоатлет Иванов покупал алкоголь. Видео

Ходок Николай Иванов за несколько часов до гибели в одном из супермаркетов Москвы покупал алкоголь вместе с приятелем, сообщает "Рен ТВ". Молодых людей, которые катались на продуктовой тележке, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал.

Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. По данным СМИ, Молодой человек свою вину не признает.