21:07 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Я хотел бы помочь ВФЛА в лице вице-президента с восстановлением в ИААФ"

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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что в случае избрания на пост вице-президента ВФЛА хотел бы помочь организации в восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Он также сообщил, что в случае успеха на выборах планирует совмещать управленческую работу с тренерской деятельностью.

– Я хотел бы помочь ВФЛА в лице вице-президента, будучи более погруженным в эти дела, в скорейшем восстановлении, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Если меня выберут вице-президентом, то я продолжу так же работать главным тренером и буду совмещать должности.

Напомним, что на прошлой неделе олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров был выдвинут на пост вице-президента ВФЛА от Федерации легкой атлетики Московской области.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161108/1112000679.html

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