Юрий Борзаковский: "Выступление россиян на чемпионате мира оценю на четверку"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что доволен выступлением команды на чемпионате мира в Лондоне. Россияне, которые выступали под нейтральным флагом, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных.

- Я считаю, что наши спортсмены выступили очень неплохо, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Они доказали, что российская легкая атлетика жива, а ее представители и дальше будут завоевывать медали. Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят шести-восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили. Поэтому, в целом, я оценю их выступление как минимум на четыре по пятибалльной шкале.