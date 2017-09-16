Юрий Борзаковский: "Все наши медалисты ЧМ достойны номинации легкоатлета года"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский назвал шагом вперед выдвижение чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене на звание спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА). Специалист считает, что спортсменка, выигравшая все 18 стартов в этом сезоне, достойна этой номинации.

Отметим также, что на звание восходящей звезды по версии ЕАА претендует серебряный призер мирового первенства 2017 года в спортивной ходьбе на 20 километров Сергей Широбоков.

- Маша блестяще провела сезон. Я таких сезонов вообще не помню ни у одного атлета в мире, и Маша без сомнения более чем достойна этой номинации, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Широбоков - парень совсем еще юный, он выиграл европейское первенство по своему возрасту, а затем был вторым на взрослом чемпионате мира. В возрасте 18 лет это более чем высоко, и он тоже достоин получить эту награду. Я желаю ребятам удачи.

То, что наших ребят выдвигают на эти награды - большой плюс и шаг вперед! Очень надеюсь, что в ноябре ИААФ рассмотрит нашу ситуацию, и она решится в нашу пользу, и нас допустят выступать под российским флагом - всю команду. Попасть в номинации были достойны все шесть наших медалистов чемпионата мира. Всем известно, в каких условиях им пришлось готовиться. Можно было бы всех выдвигать.

Напомним, объявление победителей состоится на гала-вечере ассоциации 14 октября в Вильнюсе.