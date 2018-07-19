Юрий Борзаковский: "Возвращение Чичеровой в спорт должно усилить конкуренцию"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что конкуренция в женских прыжках в высоту после возвращения в спорт олимпийской чемпионки 2012 года Анны Чичеровой усилится. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила олимпийскую чемпионку 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в национальных соревнованиях.

- Я очень рад, что Аня Чичерова получила допуск пока на всероссийские соревнования. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нее появится право выступать и на международных стартах, - цитирует ТАСС Борзаковского. - По тому, как она выступит сегодня на чемпионате России, можно будет судить об уровне ее готовности.

Возвращение Чичеровой в спорт должно усилить конкуренцию в женских прыжках в высоту на тех же внутрироссийских стартах. Что касается международных, то сейчас в этом виде легкоатлетической программы конкуренция усилилась в последнее время. Многие девчонки стали прыгать под два метра.