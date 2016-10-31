16:22 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Возвращать медаль или нет - личное дело каждого"

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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что возвращать олимпийские медали всегда сложно, однако это личное дело каждого спортсмена, который оказался в такой ситуации. По словам олимпийского чемпиона 2004 года, в случае несогласия санкции могут быть очень серьезными, вплоть до запрета на работу в конкретном виде спорта.

– Могу сказать как спортсмен, что олимпийскую медаль, конечно, отдавать очень сложно, и это личное дело каждого атлета, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Там же есть много нюансов: не вернете медаль – не сможете выступать. А если спортсмен планирует продолжать карьеру, то ему просто придется это сделать. Санкции могут быть вплоть до того, что если награда не будет отдана, человеку могут запретить работать в этом виде спорта в будущем. Рамки очень строгие. Это личное дело каждого – возвращать медаль или нет. Конечно, это очень неприятно и самому спортсмену, и его близкому окружению, в том числе и нам как сборной команде, и всей Всероссийской федерации легкой атлетики... Но что делать, будем решать это все.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161031/1111601746.html

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