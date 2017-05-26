Юрий Борзаковский: "В подвешенном состоянии нашим атлетам непросто достигать высоких результатов"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский считает, что спортсменам, не получившим допуск от ИААФ на международные соревнования, сложно сохранять мотивацию. Также он похвалил атлетов после командного чемпионата России, который проходил в Сочи.

– В том подвешенном положении, в котором сейчас находится большинство наших спортсменов, весьма непросто достигать высоких результатов, – цитирует ТАСС Борзаковского. – Ребятам сейчас психологически очень тяжело. Им нужно четко понимать, к какому старту им нужно готовиться.

Сейчас все они выстроили свои тренировочные планы так, чтобы выйти на пик формы к чемпионату России. Но для наших лидеров, добивавшихся побед на международном уровне, национальное первенство всегда было подводящим стартом. И сейчас им сложно перестроить свою психологию. Но они молодцы, добросовестно тренируются и показывают неплохие результаты.

В целом могу сказать, что для начала сезона здесь были показаны неплохие результаты на командном чемпионате России. Хочется отметить прыгунов с шестом Анжелику Сидорову и Тимура Моргунова, высотника Ивана Ухова. Тимофей Чалый в беге на 400 метров и 400 метров с барьерами подтвердил свою готовность. Теперь будем смотреть, как ребята будут прогрессировать дальше, но уже сейчас они показали, что находятся в неплохих кондициях.

Сумели показать себя здесь метательница молота Елизавета Царева, метательница диска Елена Панова и толкательницы ядра Евгения Соловьева и Ирина Тарасова. У мужчин я хотел бы выделить Виктора Бутенко, Валерия Пронкина, Дмитрия Тарабина и Александра Лесного, показавших неплохие для начала сезона результаты.

Выводы делать еще рано, сезон только начинается, до чемпионата России осталось два месяца. Хотя к некоторым спортсменам и тренерам у меня уже есть определенные претензии, не скрою. Надеюсь, что они сделают работу над ошибками и еще проявят себя по ходу сезона.

Мы надеемся, что наши спортсмены все-таки получат от ИААФ индивидуальные допуски на чемпионат мира и будут целенаправленно готовиться именно к этому старту.