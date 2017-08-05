Юрий Борзаковский: "У Сидоровой были технические проблемы"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассчитывал на то, что прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выйдет в финал чемпионата мира в Лондоне и будет бороться за медали. В пятницу Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела взять высоту в 4,50 метра и не вышла в финал чемпионата мира.

– К сожалению, Анжелика Сидорова не попала в финал, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Видимо, у нее были технические ошибки, которые ей еще предстоит разобрать с тренером. Мы очень рассчитывали, что Анжелика пройдет в финал и будет бороться за медали чемпионата мира. Но что есть, то есть.

Сидорова находится сейчас в хорошей форме, хоть и на чемпионате России не взяла эту планку. Если посмотреть по сезону, у нее все в порядке. Я думаю, что у Анжелики были технические проблемы, с шестами, а не проблемы физического состояния.