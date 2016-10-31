Юрий Борзаковский: "Сергей Шубенков планирует пропустить зимний сезон"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков планирует пропустить зимний сезон. По словам олимпийского чемпиона 2004 года, уже сегодня старшие тренеры должны представить индивидуальные планы, на основании которых станет известно о подготовке каждого спортсмена.

– Сергей Шубенков, думаю, будет пропускать сезон и готовиться к лету, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Но он вообще редко зимой выступал. Прыгунья в высоту Маша Кучина? Пока еще не могу сказать, но я думаю, что будет готовиться к зиме, она редко пропускает. Что касается Дениса Кудрявцева, он будет, наверное, бегать дистанцию 400 метров в связи с тем, что других барьеров у нас нет зимой. Посмотрим. Все остальные ребята в хороших кондициях, готовятся к зиме.

Большинство наших лидеров готовятся к зимнему сезону, кто-то его пропустит и будет готовиться к летнему чемпионату мира. Все это мы узнаем по индивидуальным планам, которые будут представлены в ближайшее время, по возвращении ребят с октябрьского сбора, который закончился буквально вчера. Уже сегодня старшие тренеры должны представить индивидуальные планы. На их основании мы будем знать планы ребят на сезон.

Напомним, что российские легкоатлеты, за исключением тренирующейся за границей прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.