Юрий Борзаковский: "Сборная России хорошо провела сезон, несмотря на все сложности"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский остался доволен выступлением национальной команды в этом сезоне. Специалист отметил, что спортсменам удалось хорошо провести соревнования, несмотря на сложности и непростую ситуацию с допинговыми отстранениями. Напомним, что российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным флагом.

– Ребята, после того как их выпустили на международные старты, предельно сконцентрированы, и результат налицо, начиная с чемпионата мира и заканчивая Бриллиантовой лигой, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Они соскучились по стартам и сейчас реализуют свой потенциал. Учитывая ситуацию, сложности и тяжесть сезона в целом, плюс психологические моменты – ребята не знали, готовиться или не готовиться, поедут или нет – если все это учитывать, считаю, что сезон прошел очень хорошо. Молодцы и они, и тренеры.