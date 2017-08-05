Юрий Борзаковский: "Россияне готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что российские легкоатлеты готовы побеждать на чемпионате мира в Лондоне в любом статусе. По его словам, выступление под нейтральным флагом им не помешает.

- Российским легкоатлетам тяжело находиться в этой ситуации – выступать в нейтральном статусе, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Но ребята уже столько прошли за эти два года, что они готовы к этому. Они готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе – будь это нейтральный статус или наш российский флаг. На физическую форму это не влияет.

В пятницу, конечно, порадовали Александр Меньков, Ольга Муллина. Будем надеяться, что у них все получится в финале. Медальные перспективы Муллиной сложно оценивать. Но в финале все возможно, Ольга будет бороться. Это чемпионат мира, где нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Не исключено, что Муллина, возможно, тоже поборется за медали, как и Саша Меньков.