Юрий Борзаковский: "Россияне готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что российские легкоатлеты готовы побеждать на чемпионате мира в Лондоне в любом статусе. По его словам, выступление под нейтральным флагом им не помешает.
- Российским легкоатлетам тяжело находиться в этой ситуации – выступать в нейтральном статусе, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Но ребята уже столько прошли за эти два года, что они готовы к этому. Они готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе – будь это нейтральный статус или наш российский флаг. На физическую форму это не влияет.
В пятницу, конечно, порадовали Александр Меньков, Ольга Муллина. Будем надеяться, что у них все получится в финале. Медальные перспективы Муллиной сложно оценивать. Но в финале все возможно, Ольга будет бороться. Это чемпионат мира, где нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Не исключено, что Муллина, возможно, тоже поборется за медали, как и Саша Меньков.
riper
Всё влияет. Недаром на ЧМ исполняются гимны, вывешиваются флаги. Спортсмены выступают за честь своей страны. Не видеть этого, не обращать внимания, значит ничего не понимать в целях и смысле международного спорта.
17:02 5 августа
морпех
Какая разница,где проживали(и проживают ),тренируются(и тренировались)все эти спортсмены под нейтральным флагом?Какое отношение конкретно на этом ЧМ они все имеют отношение к России?Не понимаю этого!Почему же,к примеру,Ефимову всегда считали российской спортсменкой,а не американской?а почему же почти половину наших спортсменов,выступающих в майках с надписью " Россия",и живущих - тренирующихся за рубежом мы считаем российскими,а с надписью ANA мы считаем российскими?
14:02 5 августа
эстонский армеец
Уже посмотрел на толкателя ядра - НИКАКОЙ!!! Можно было и не ехать.
13:04 5 августа
marksan
Мы с Вами одной крови - средневики! Я - воспитанник Ивана Глушко (может помните такого - Тамара Дунайская-Пангелова, Володя Скоморохов и Мехико-68), но в спорте Ваших высот не достиг, но навсегда запомнил Ваш бег! Просто неприятно, что человек, становясь политиком (администратором, руководителем) начинают городить всякую фигню... А Вы же должны на всю жизнь запомнить последние 100 метров победы! Я это к чему! Нас гнобят и будут гнобить дальше! Просто Вы не дипломат, к сожалению!
12:34 5 августа