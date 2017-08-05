12:08 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Россияне готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе"

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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что российские легкоатлеты готовы побеждать на чемпионате мира в Лондоне в любом статусе. По его словам, выступление под нейтральным флагом им не помешает.

- Российским легкоатлетам тяжело находиться в этой ситуации – выступать в нейтральном статусе, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Но ребята уже столько прошли за эти два года, что они готовы к этому. Они готовы выступать и побеждать на чемпионате мира в любом статусе – будь это нейтральный статус или наш российский флаг. На физическую форму это не влияет.

В пятницу, конечно, порадовали Александр Меньков, Ольга Муллина. Будем надеяться, что у них все получится в финале. Медальные перспективы Муллиной сложно оценивать. Но в финале все возможно, Ольга будет бороться. Это чемпионат мира, где нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Не исключено, что Муллина, возможно, тоже поборется за медали, как и Саша Меньков.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170805/1123811258.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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riper

Всё влияет. Недаром на ЧМ исполняются гимны, вывешиваются флаги. Спортсмены выступают за честь своей страны. Не видеть этого, не обращать внимания, значит ничего не понимать в целях и смысле международного спорта.

17:02 5 августа

морпех

Какая разница,где проживали(и проживают ),тренируются(и тренировались)все эти спортсмены под нейтральным флагом?Какое отношение конкретно на этом ЧМ они все имеют отношение к России?Не понимаю этого!Почему же,к примеру,Ефимову всегда считали российской спортсменкой,а не американской?а почему же почти половину наших спортсменов,выступающих в майках с надписью " Россия",и живущих - тренирующихся за рубежом мы считаем российскими,а с надписью ANA мы считаем российскими?

14:02 5 августа

эстонский армеец

Уже посмотрел на толкателя ядра - НИКАКОЙ!!! Можно было и не ехать.

13:04 5 августа

marksan

Мы с Вами одной крови - средневики! Я - воспитанник Ивана Глушко (может помните такого - Тамара Дунайская-Пангелова, Володя Скоморохов и Мехико-68), но в спорте Ваших высот не достиг, но навсегда запомнил Ваш бег! Просто неприятно, что человек, становясь политиком (администратором, руководителем) начинают городить всякую фигню... А Вы же должны на всю жизнь запомнить последние 100 метров победы! Я это к чему! Нас гнобят и будут гнобить дальше! Просто Вы не дипломат, к сожалению!

12:34 5 августа