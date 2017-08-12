Юрий Борзаковский: "Пронкин? Советские традиции возвращаются, что очень радостно"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что российский метатель молота Валерий Пронкин, выступающий под нейтральным флагом, вырос в звезду своего вида спорта на чемпионате мира в Лондоне. Пронкин завоевал серебро чемпионата мира. В лучшей попытке россиянин метнул снаряд на 78,16 метра.

- Сегодня у нас большой спортивный праздник, медаль завоевал молодой молотобоец Пронкин, для которого чемпионат мира стал первым взрослым турниром в карьере, - цитирует ТАСС Борзаковского. - Валерий - большой молодец, он достойно выступил в компании мировых лидеров и доказал неслучайность высоких результатов на российских соревнованиях, в мировом молоте подросла новая звезда, старые успешные советские традиции возвращаются, что очень радостно.