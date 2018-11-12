Юрий Борзаковский: "Пока не могу сказать, будет ли Моргунов участвовать в зимнем чемпионате Европы в Глазго"

Главный тренер сборной России, вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский сообщил, что серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов занимается лечением травмированного сухожилия. Он также добавил, что не может сказать, будет ли спортсмен участвовать в зимнем чемпионате Европы в Глазго.

- Моргунов пока пропускает тренировочные сборы, так как занимается лечением травмированного сухожилия, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Я пока не могу сказать, будет ли Тимур участвовать в зимнем чемпионате Европы в Глазго, все будет зависеть от состояния здоровья спортсмена.

Нужно не забывать, что главным стартом следующего сезона будет чемпионат мира в Катаре, который пройдет в конце сентября - начале октября. А вообще наша задача как можно лучше подготовить этого молодого атлета к Олимпиаде-2020

Россиянин завоевал серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике в прыжках с шестом, а также стал победителем финала "Бриллиантовой лиги".