Юрий Борзаковский: "Почти все дисквалифицированные ходоки вернули медали"

Главный тренер сборной России и вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский заявил, что практически все дисквалифицированные российские ходоки вернули медали. Напомним, в общей сложности за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов были отобраны 25 медалей Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.

– Насколько мне известно, почти все ходоки медали вернули, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Маше Абакумовой (метание копья) и Анне Чичеровой (прыжки в высоту), к примеру, пока рано возвращать медали, потому что идут разбирательства (в CAS). Как только они закончатся, все ребята вернут медали. Я думаю, проблем не будет.