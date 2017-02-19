17:21 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Почти все дисквалифицированные ходоки вернули медали"

0
0
0
0

Главный тренер сборной России и вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский заявил, что практически все дисквалифицированные российские ходоки вернули медали. Напомним, в общей сложности за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов были отобраны 25 медалей Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.

– Насколько мне известно, почти все ходоки медали вернули, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Маше Абакумовой (метание копья) и Анне Чичеровой (прыжки в высоту), к примеру, пока рано возвращать медали, потому что идут разбирательства (в CAS). Как только они закончатся, все ребята вернут медали. Я думаю, проблем не будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170219/1116574415.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ