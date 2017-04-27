Юрий Борзаковский: "О группе "За чистый спорт" узнал из отчета рабочей группы"

Главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский прокомментировал упоминание своего имени в отчете рабочей группы ИААФ под руководством Руне Андерсена.

– Дело в том, что меня нет в социальной сети "ВКонтакте" и я не хочу там регистрироваться, – сказал Борзаковский. – О том, что там существует группа "За чистый спорт", я узнал из отчета рабочей группы. Безусловно, я выступаю за "чистый" спорт как в России, так и во всем мире, но мне не совсем понятно, почему я должен вступать в эту группу. При всем уважении, вопрос, в какой соцсети регистрироваться и куда там вступать – это моя личная жизнь, куда никто не имеет права вмешиваться. (Наталья МАРЬЯНЧИК)