Юрий Борзаковский: "Надеюсь, уже зимой российские спортсмены смогут принять участие во всех международных стартах"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский надеется, что к зиме членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ будет восстановлено. Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, и ИААФ временно приостановила членство ВФЛА. В июле 2016 года приостановление было продлено, а российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр-2016.

- Надеюсь, что уже с зимы ВФЛА восстановят, и все наши ребята смогут принять участие во всех международных стартах и с хорошей злостью доказать, что мы все-таки лучшие в мире, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского.