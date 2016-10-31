14:14 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Надеюсь, уже зимой российские спортсмены смогут принять участие во всех международных стартах"

0
0
0

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский надеется, что к зиме членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ будет восстановлено. Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, и ИААФ временно приостановила членство ВФЛА. В июле 2016 года приостановление было продлено, а российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр-2016.

- Надеюсь, что уже с зимы ВФЛА восстановят, и все наши ребята смогут принять участие во всех международных стартах и с хорошей злостью доказать, что мы все-таки лучшие в мире, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161031/1111595147.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ