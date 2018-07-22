Юрий Борзаковский: "Надеюсь, нас восстановят, и мы сможем на чемпионате Европы выступать под российским флагом"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешит российским легкоатлетам на чемпионате Европы выступать под флагом своей страны. Однако полноценного допуска ждать, по его мнению, пока не стоит.

С 26 по 27 июля в Буэнос-Айресе пройдет совет ИААФ, на котором в очередной раз будет рассмотрена возможность восстановления ВФЛА в своих правах. Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.

– Я очень надеюсь, что нас восстановят, и мы сможем в августе на чемпионате Европы выступать под российским флагом, – цитирует ТАСС Борзаковского. – Но я не думаю, что восстановление может быть полноценным. Международная федерация считает, что некоторые наши спортсмены могут быть еще "грязными". Да и в пулах допинг-тестирования у нас не так много людей.

Мы очень ждем полного восстановления РУСАДА, после чего количество наших легкоатлетов в пулах тестирования должно увеличиться. Я как главный тренер считаю, что тестировать нужно всех. Чтобы снять с нашей легкой атлетики малейшие допинговые подозрения.



