Юрий Борзаковский: "На "Русской зиме" все подтвердили свой высокий уровень"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский остался доволен прошедшим в Москве 26-м традиционным турниром "Русская зима". По его мнению, спортсмены продемонстрировали хорошую готовность и подтвердили свой уровень.

- Соревнования прошли на высоком уровне, результаты говорят сами за себя, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Потрясающая борьба шла в прыжках в высоту у мужчин, Мария Кучина у женщин была близка к отметке 2,01 метра, особенно в третьей попытке. Анжелика Сидорова достойный результат продемонстрировала, ну и все остальные ребята показали хорошую готовность и подтвердили свой высокий уровень.

Результаты второго дня "Русской зимы"