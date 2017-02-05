21:35 5 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "На "Русской зиме" все подтвердили свой высокий уровень"

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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский остался доволен прошедшим в Москве 26-м традиционным турниром "Русская зима". По его мнению, спортсмены продемонстрировали хорошую готовность и подтвердили свой уровень.

- Соревнования прошли на высоком уровне, результаты говорят сами за себя, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - Потрясающая борьба шла в прыжках в высоту у мужчин, Мария Кучина у женщин была близка к отметке 2,01 метра, особенно в третьей попытке. Анжелика Сидорова достойный результат продемонстрировала, ну и все остальные ребята показали хорошую готовность и подтвердили свой высокий уровень.

Результаты второго дня "Русской зимы"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170205/1115907642.html

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