Юрий Борзаковский: "Ласицкене в этом сезоне выступила просто феноменально"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что Сергей Шубенков и Мария Ласицкене блестяще завершили сезоне победами в финале "Бриллиантовой лиги".

Шубенков стал первым на дистанции 110 метров с барьерами с результатом 13,14 секунды. Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,02 метра, победив в 18-м турнире подряд.

- Я поздравляю Марию и Сергея с победами в финале "Бриллиантовой лиги", им удалось блестящее завершение сезона, - цитирует ТАСС Борзаковского. - Также я очень благодарен их тренерам, которые провели прекрасный сезон. Ласицкене в этом сезоне выступила просто феноменально, не проиграв ни одного старта. Мало кому удавалось такое.

Клишиной и Сидоровой не удалось сегодня добраться до пьедестала, но не нужно забывать, что это конец сезона, спортсменки подошли к нему не в самой лучшей форме, устали. Ничего страшного не случилось. Сейчас они отдохнут и в следующем сезоне еще проявят себя.



