Юрий Борзаковский: "Клишина показала достойный результат на турнире в Юджине"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подчеркнул, что прыгунья в длину Дарья Клишина показала достойный результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Спортсменка, выступая под нейтральным флагом, заняла четвертое место.

Ее лучшая попытка - 6 метров 70 сантиметров. Этот старт был первым в летнем сезоне для россиянки.

- Я считаю, что для начала сезона Даша показала неплохой результат, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Турнир в Юджине традиционно считается непростым, и я рад, что Клишина справилась с такой задачей и достойно выступила.

Повторюсь, это только начало сезона, и к главному его старту - чемпионату мира - эта спортсменка будет прыгать гораздо дальше. А сейчас хочется поблагодарить ее за это выступление и пожелать успеха в дальнейших стартах.

Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине